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Политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

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Фото: youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым
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В Лондоне на 64-м году жизни скончался российский политолог Александр Некрасов. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил его сын Александр Некрасов-младший.

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Некрасову-старшему стало плохо 7 апреля после участия в съемках передачи на телевидении в формате видеосвязи. Политолога доставили в больницу с диагнозом инсульт. Через два дня он скончался.

«Врачи сказали, что у него был инсульт. Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние продолжало ухудшаться, и вечером 9 апреля он умер», ― цитирует ТАСС слова его сына.

Эфир, в котором выступил политолог, был посвящен теме коронавируса в Великобритании.

Александр Некрасов являлся правнуком Льва Толстого, а также поэта Николая Некрасова. Вместе с семьей он приехал в Великобританию в 1960-х годах. На родину вернулся в 1979 году для изучения политики в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Был автором двух книг и частым участником передачи у Владимира Соловьева на телеканале «Россия», выступал на британском телевидении и радио как комментатор международных событий.

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