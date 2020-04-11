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В Новосибирской области выявили семь новых случаев COVID-19

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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За сутки в Новосибирской области было зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по COVID-19.

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«По данным оперативного штаба на 9:00 (5:00 мск. ― Ред.) 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев в регионе достигло 28. Выздоровели 10 пациентов», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что среди пациентов двое мужчин и пять женщин, при этом три случая заражения завозные (из Москвы, Краснодара и Сочи) и еще три ― контактные лица.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

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