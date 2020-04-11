В Москве с 13 апреля вводится пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля.

На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

Пропускная система будет носить заявительный характер.