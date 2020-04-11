В Уфе о режиме самоизоляции предупреждают дроны
Жителей Уфы призывают соблюдать режим самоизоляции с помощью дронов.
Идея запустить коптеры с динамиком принадлежит местным предпринимателям, они и предложили идею местной администрации.
Способ оказался эффективным: при приближении коптера-оповестителя люди начинают расходиться.
Жителей Уфы призывают соблюдать режим самоизоляции с помощью дронов.
Идея запустить коптеры с динамиком принадлежит местным предпринимателям, они и предложили идею местной администрации.
Способ оказался эффективным: при приближении коптера-оповестителя люди начинают расходиться.