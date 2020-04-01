Космонавт Котов сравнил самоизоляцию с пребыванием на МКС
По мнению Героя России Олега Котова, главное отличие самоизоляции во время пандемии коронавируса, в том, что на МКС практически не бывает свободного времени. И чтобы дома время текло незаметно и быстро, космонавт советует заняться чем-то полезным.
По мнению Героя России Олега Котова, главное отличие самоизоляции во время пандемии коронавируса, в том, что на МКС практически не бывает свободного времени. И чтобы дома время текло незаметно и быстро, космонавт советует заняться чем-то полезным.