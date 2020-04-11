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Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии

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Фото: TASS/Zuma
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Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс высказал мнение, что мир начнет возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса к началу лета.

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В интервью CNBC бизнесмен отметил, что возрождающаяся работа предприятий в Китае дает повод мыслить позитивно.

Он предположил, что летом и осенью люди в полной мере займутся производством, строительством и образованием.

По словам Гейтса, школы и университеты в США также смогут возобновить деятельность осенью.

Однако он отметил, что возвращение мира в прежнее состояние не произойдет быстро.

«Никто не должен думать, что правительство может взмахнуть палочкой и внезапно экономика станет такой, какой она была до того, как все произошло», — подчеркнул основатель Microsoft.

Гейтс также добавил, что его фонд работает над вакциной, которая может быть создана менее чем за 18 месяцев:

«Это будет либо терапевтическое средство с эффективностью более 95%, либо широко распространенный препарат», — пояснил миллиардер.

В конце января сообщалось, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении $10 млн для оперативной борьбы с распространением нового типа коронавируса.

В США, по состоянию на 10 апреля, было зарегистрировано 490 925 случаев заражения новым типом коронавируса, при этом скончались 18 239 человек, из больниц выписаны 26 777 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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