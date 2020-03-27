Цукерберг и Гейтс выделят $25 млн на борьбу с коронавирусом

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан вместе с благотворительным фондом одного из основателей Microsoft Билла Гейтса направят $25 млн на исследование препаратов, которые могут помочь зараженным коронавирусом. Об этом супруги сообщили в интервью телеканалу CBS.

По словам Чан, она и ее супруг по линии их фонда Chan Zuckerberg профинансируют проверку существующих лекарств на предмет их эффективности в борьбе с коронавирусом.

«Идея в данном случае отчасти состоит в том, что часто лекарство может быть эффективно против нескольких болезней», — объяснил Цукерберг. Как он добавил, можно установить эффективность лекарств в предотвращении заражения или смягчения симптомов коронавируса.

В январе фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении $10 млн для оперативной борьбы с распространением нового типа коронавируса. Часть этой суммы была направлена на борьбу с инфекцией в Китае, вторую половину пожертвовали Африке.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 574 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились — почти 130 тыс.