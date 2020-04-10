Более 80 млн рублей потратят на поддержку бизнеса в Тамбовской области

В Тамбовской области разработан комплекс мер по поддержке представителей малого и среднего бизнеса, оказавшихся на грани банкротства из-за коронавируса. На эти цели потратят 84 млн рублей, сообщили в администрации региона.

До 1 мая текущего года приостановлено назначение проверок, осуществляемых органами исполнительной власти области и местного самоуправления. Вместе с банками разработаны программы реструктуризации задолженности по кредитам, а Фонд содействия кредитованию области предложил антикризисные пакеты по предоставлению микрозаймов на выплату заработной платы и уплату арендных платежей. Об этом информирует ИА «Абирег».

Помимо этого, рассматривается вопрос о снижении имущественного налога и введении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков из наиболее уязвимых отраслей. Также проводится работа по реструктуризации договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Российский бизнес с момента объявления вынужденных каникул резко ужесточил зарплатную политику. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, который провел Центр стратегических разработок (ЦСР). Если в начале апреля доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%. При этом ранее 20% предприятий лишь декларировали намерения снизить зарплату. Сейчас каждая пятая уже урезала выплаты, а 35% обещают сделать это в ближайшее время. 16% компаний уволили сотрудников, тогда как перед каникулами прямых сокращений персонала не было и лишь незначительная часть респондентов (2%) сообщала о таких планах.