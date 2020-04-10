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Вильфанд предрек снижение точности метеопрогнозов из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек снижение точности прогнозов погоды из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал «РИА Новости» в пятницу, 10 апреля.

По словам специалиста, российские синоптики, как и ученые из других стран, больше не могут использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолеты, из-за приостановки полетов в связи с коронавирусом, пишет телеканал «360». Уточняется, что на высоте эти приборы считывали температуру, влажность, ветер и давление.

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По словам Вильфанда, такими датчиками были оборудованы зарубежные лайнеры, на российских самолетах такого оборудования нет.

«Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно. Судить сейчас трудно. Должно пройти время», — заявил синоптик.

Он отметил, что при взлете и приземлении самолеты также производят вертикальное зондирование атмосферы, что позволяет метеорологам получать полное представление о структуре атмосферы в районе аэродромов. Таким образом, специалисты могут отследить, как меняется состояние атмосферы каждые 10–15 минут.

Вильфанд пояснил, что российские метеорологи получают данные только о состоянии атмосферы над другими странами, но перемещение воздушных масс не обусловлено границами, поэтому эти данные очень важны. Как пишет сайт kp.ru, эта информация позволяет в дальнейшем дать более точный прогноз и определить направление воздушных масс не только на территории страны, но и в других государствах. Благодаря этому метеорологи знают что, например, с севера или юга придет циклон.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 10 апреля. Днем в Москве воздух прогреется до +7...+9 градусов, ночью показатель термометра опустится до -1 градуса. В Подмосковье днем будет чуть теплее, до +10 градусов тепла, а ночью ожидается сильное похолодание — до -4 градусов.

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