ПФР запустил сервис по предоставлению выплат на детей во время пандемии

На сайте Пенсионного фонда России (ПФР) в четверг, 9 апреля, заработал сервис по предоставлению выплат на детей в размере 5 тыс. рублей на время распространения коронавируса в стране.

Как рассказали источники «Известий», его должны были запустить еще 1 апреля, однако ждали регламентирующий документ от правительства.

«Выплата будет осуществляться в апреле-июне 2020 года на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации. Ее получат семьи, имеющие право на материнский капитал (а также те семьи, которые уже полностью распорядились средствами материнского капитала), при условии, что право на материнский капитал возникло у них до 1 июля 2020 года», ― рассказали в министерстве труда РФ.

В ведомстве отметили, что для получения выплат граждане могут обратиться в любое время до 1 октября этого года. Само же заявление можно направить в электронном формате при помощи портала госуслуг или на сайте ПФР. Если же такой возможности нет, то заявление может быть подано в офисе ПФР или в МФЦ.

В случае подачи заявления в период с 1 июля 2020 года до 1 октября 2020 года ежемесячная выплата перечисляется одним платежом.

Также в министерстве подчеркнули, что налоги с этих выплат взиматься не будут, поскольку они не будут учитываться как доход семьи.

Накануне министр труда с социальной защиты Антон Котяков заявил, что граждане России, имеющие право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут предоставляться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей.

Президент России Владимир Путин с 1 апреля поручил правительству внести в законы изменения, позволяющие начать выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на маткапитал. Соответствующий указ глава государства подписал 7 апреля.