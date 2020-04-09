Пункты пропуска на границе с Китаем открылись в Приморском крае

На российско-китайской границе в четверг, 9 апреля, возобновили работу пункты пропуска «Полтавка» и Турий Рог. Международное сообщение Пограничный–Суйфэньхэ запустили накануне. Режим работы пунктов пропуска «Полтавка» и «Пограничный» в грузовом направлении — с 9:00 до 21:00 ежедневно, без выходных, «Турий Рог» — с 11:00 до 19:00, воскресенье выходной.

«7 и 8 апреля таможенники оформили 52 оставшихся грузовых автотранспортных средства, прибывших из Китая», — рассказал начальник таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни Сергей Пономарев. В пунктах пропуска случаи заражения короновирусом не зафиксированы. Организован санитарно-карантинный контроль, отмечает ИА PrimaMedia.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 4 апреля пояснила, что низкий уровень завоза вируса из страны его возникновения — Китая — объясняется своевременным решением о закрытии сухопутной границы и авиасообщения с КНР. Аналогичные меры были приняты и в других странах, где вирус быстро распространялся в самом начале.