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Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем

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Фото: Роскосмос
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Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».

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«На Байконуре состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем #СоюзМС16 на стартовый комплекс. После ее установки в вертикальное положение специалисты «Роскосмоса» приступили к работам по графику первого стартового дня», — отмечается в сообщении.

Запуск ракеты запланирован на 9 апреля.

Сейчас экипаж МКС состоит из россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Мейр. Космический корабль «Союз МС-16» на ракете «Союз-2.1а» отправится на МКС с экипажем в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Кристофера Кэссиди. После этого Скрипочка, Морган и Мейр возвратятся на Землю.

В 2002–2019 годах экипажи пилотируемых кораблей «Союз» запускались к МКС на ракетах «Союз-ФГ» с украинской системой управления, эксплуатация которых на данный момент завершена. В августе 2019 года был выполнен испытательный запуск беспилотного «Союза» на ракете «Союз-2.1а» с российской системой управления.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли «Союз» доставляют американцев на МКС.

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