В «Роскосмосе» сообщили об инфицировании сотрудников коронавирусом

У четверых сотрудников предприятий «Роскосмоса» выявлен коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в среду, 1 апреля.

В «Роскосмосе» не уточнили, где именно работают заболевшие сотрудники, но заявили, что речь идет о выявленных случаях на предприятиях по всей России.

Еще у трех человек вирус по итогам анализов не подтвердился, передает «РИА Новости».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 877 тыс. человек, умерли — 43,5 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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