В Северске обвалилась часть фасада здания больницы

В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил главный врач учреждения Александр Маевский.

Инцидент произошел около 9:00 в городе Северскt по адресу: улица Первомайская, д. 30, в здании клинической больницы № 81 ФМБА России, где располагались терапевтическое и кардиологическое отделения. В результате инцидента никто не пострадал.

«Обрушилась не крыша, а кирпичная выступающая часть фронтона над центром здания. Причина обрушения выясняется. Учреждение продолжает работать до получения ее результатов. По словам инженеров, опасности дальнейшего разрушения нет. Несущие конструкции не пострадали», — цитирует слова главврача учреждения «РИА Томск».

Маевский подчеркнул, что обрушение произошло в корпусе, построенном в 1956 году. В 2009 году проводился ремонт кровли и внутренний ремонт здания.

3 апреля в Шкотовском районе Приморского края произошло частичное обрушение моста чрез реку Суходол после проезда большегруза. В результате происшествия никто не пострадал. Проезд по мосту восстановят в течение двух недель.