ВОЗ назвала главный симптом COVID-19

Всемирная организация здравоохранения назвала самый главный симптом при заражении коронавирусом. Это лихорадка, которая сопровождается температурой больше 38 градусов. По данным организации, с этим сталкиваются более 90% заболевших. Больные просыпаются среди ночи в помутнении сознания и не понимают, что происходит, пояснили специалисты.