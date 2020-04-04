Россиянам дали рекомендации по питанию во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.

Ведомство отметило, что в условиях, когда люди находятся на самоизоляции, поддерживать здоровье и иммунитет можно правильным питанием.

Чтобы избежать чрезмерного употребления жиров и сахара, ВОЗ рекомендует тщательно планировать свои покупки, так как из-за пандемии люди стали покупать чрезмерно много продуктов.

Также необходимо грамотно использовать приобретенные товары.

«Используйте в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты. Если свежие продукты, особенно фрукты, овощи и нежирные молочные продукты, по-прежнему доступны, отдайте предпочтение именно им. Хорошим вариантом питания являются замороженные фрукты и овощи», — говорится на сайте Роспотребнадзора.