Воздух в Москве стал чище

Оксид углерода и диоксид серы исчезают из атмосферы в Москве, сообщили в столичном департаменте природопользования. Концентрация вредных веществ в воздухе снизилась в пять раз. Тенденцию экологи заметили в начале недели, когда начался карантин. Машин на улицах всё меньше, темп производства замедлился.