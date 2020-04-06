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Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Крупнейшие российские застройщики при затянувшемся карантине из-за пандемии коронавируса могут снизить цены на новое жилье на 20-30%. Соответствующий прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Провалы съема: цены на аренду жилья снизятся на 15-30%
Правда, эксперты ожидают их возвращения к нынешнему уровню уже осенью

Эксперты прогнозируют падение спроса на недвижимость, поскольку из-за ограничительных мер значительная доля населения лишится части доходов.

«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания <...> уровня продаж», — приводит содержание исследования 6 апреля ТАСС.

Кроме того, по мнению специалистов, восстановление спроса на жилье при затянувшемся карантине может занять от двух до четырех лет, что приведет к сокращению выручки 20 крупнейших российских застройщиков может сократиться на 200 млрд рублей (четверть от выручки 2019 года).

В свою очередь, при сохранении режима всеобщей самоизоляции до конца мая возможно падение цен на 5-10%, а восстановление спроса на недвижимость начнется уже с сентября текущего года.

Ранее эксперты к середине мая из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стоимость арендного жилья в Москве и Санкт-Петербурге может снизиться на 15–30%, в целом по России — на 15%.

Вспышка коронавируса SARS-COV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту вирус распространился на 208 стран мира.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию этого заболевания.

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