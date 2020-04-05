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Мэра Южно-Курильска раскритиковали после пикантного видео с заседания

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Фото: скриншот с видео
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Пользователи Сети раскритиковали мэра Южно-Курильска Вячеслава Власенко за поведение на виртуальном заседании правительства Сахалинской области.

Инцидент произошел еще 27 марта, но видео разошлось только сейчас.

На кадрах видно, как во время обсуждения инвестиционной деятельности региона Власенко начал весьма близко общаться со своей заместительницей Елизаветой Андреевой.

Все заседание они просидели бок о бок, а в какой-то момент градоначальник протянул руку и положил ее Андреевой ниже пояса.

Некоторые пользователи Сети назвали произошедшее «эротическим массажем», пишет РЕН ТВ.

Сам Власенко никак не объяснил журналистам свое поведение.

4 апреля сообщалось, что Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО.

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