Бывшая стажерка обвинила кандидата в президенты США в домогательствах
Одному из наиболее вероятных кандидатов на пост главы США, демократу Джозефу Байдену, грозит громкий скандал. Его бывшая стажерка обвинила политика в в сексуальных домогательствах..
Произошло это якобы в 1993 году, но тогда ее никто не стал слушать. Женщину уже поддержало правозащитное движение Time’s up.
Одному из наиболее вероятных кандидатов на пост главы США, демократу Джозефу Байдену, грозит громкий скандал. Его бывшая стажерка обвинила политика в в сексуальных домогательствах..
Произошло это якобы в 1993 году, но тогда ее никто не стал слушать. Женщину уже поддержало правозащитное движение Time’s up.