Бывшая стажерка обвинила кандидата в президенты США в домогательствах

Одному из наиболее вероятных кандидатов на пост главы США, демократу Джозефу Байдену, грозит громкий скандал. Его бывшая стажерка обвинила политика в в сексуальных домогательствах..

Произошло это якобы в 1993 году, но тогда ее никто не стал слушать. Женщину уже поддержало правозащитное движение Time’s up.