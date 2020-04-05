Волонтеры в Крыму собирают продуктовые наборы нуждающимся

Волонтеры из Крыма организовали бесконтактную доставку продуктов первой необходимости и медикаментов для нуждающихся.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 5 апреля, в России число зараженных коронавирусом достигло 5389.