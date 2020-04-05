В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом. В город прибудет 1 тыс. военнослужащих армии США. О таком решении президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Вашингтоне.

По словам главы Белого дома, военные будут направлены во все штаты страны для оказания необходимой помощи.

США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. В стране более 300 тыс. инфицированных.