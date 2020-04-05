Кличко оговорился и оскорбил двоих заболевших COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко доложил эпидемиологическую обстановку в городе и во время своей речи непреднамеренно оскорбил двух юных пациентов.

«Среди больных двое не…полноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», - заявил он, заставив недоумевать зрителей.

Видимо, Кличко хотел сказать «неповнолiтнiх», то есть «несовершеннолетних». У киевского градоначальника

все еще проблемы с украинским языком.