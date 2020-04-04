Трамп назвал пандемию главной причиной падения спроса на нефть

В мире образовались огромные излишки нефти и газа, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, избавиться от них быстро не получится. Основной причиной падения спроса на нефть Трамп назвал пандемию коронавируса. Также он уверен, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении добычи нефти в ближайшее время. При этом глава Белого дома не уточнил, готовы ли в Вашингтоне предпринимать совместные с Москвой и Эр-Риядом шаги.