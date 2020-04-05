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Обвиняемый в парике и очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Ростове-на-Дону находившийся в СИЗО обвиняемый сбежал в парике и очках, оставив вместо себя в камере адвоката, сообщили 5 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что при сверке лиц, содержащихся в изоляторе, в одной из камер обнаружили вместо обвиняемого по статье «Кража» другого человека.

В Общественной наблюдательной комиссии по региону рассказали, что 4 февраля в СИЗО прибыл «адвокат» обвиняемого, как выяснилось, с поддельным удостоверением.

Мужчина изначально был в парике и очках. В итоге они поменялись одеждой, «адвокат» передал мужчине парик и очки, и тот покинул СИЗО. Как уточняет РЕН ТВ, факт подмены обнаружился только спустя два месяца.

«Оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия», — цитирует ТАСС заявление ФСИН.

Ведомство начало проверку.

21 января сообщалось, что под Красноярском из исправительной колонии-поселения сбежал заключенный — мужчина подложил вместо себя муляж.

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