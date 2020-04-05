Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы
Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел на Тверской улице. По предварительной информации, 60-летний Самусенко скончался на месте, прибывшие медики диагностировали его смерть.
Подробности происшествия устанавливаются.
Евгений Самусенко — российский бизнесмен, психолог, меценат. Ему принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 90-е годы занимался организацией конкурсов красоты.