Прямой эфир

Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на Тверской улице. По предварительной информации, 60-летний Самусенко скончался на месте, прибывшие медики диагностировали его смерть.

Подробности происшествия устанавливаются.

Евгений Самусенко — российский бизнесмен, психолог, меценат. Ему принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 90-е годы занимался организацией конкурсов красоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
Замгендиректора «Вертолетов России» выпал из окна во время съемок белки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020