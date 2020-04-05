Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы

Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на Тверской улице. По предварительной информации, 60-летний Самусенко скончался на месте, прибывшие медики диагностировали его смерть.

Подробности происшествия устанавливаются.

Евгений Самусенко — российский бизнесмен, психолог, меценат. Ему принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 90-е годы занимался организацией конкурсов красоты.