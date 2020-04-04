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Актер МХАТа пожаловался в прокуратуру из-за увольнения во время пандемии COVID-19

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Фото: Кино-Театр.РУ/kino-teatr.ru
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Актер Дмитрий Корепин подал жалобу в прокуратуру, заявив, что его уволили из МХАТа им. Горького без законных на то оснований в период тяжелой эпидемиологической ситуации. Артист утверждает, что поводом для расторжения трудового договора стал конфликт с коллективом театра.

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По словам Корепина, в свое время он не поддержал отставку народной артистки СССР Татьяны Дорониной с поста руководителя театра, а после отказался переходить на срочный договор, так как счел это требование необоснованным. Позднее вместе с другими актерами он подал в суд на новое начальство театра за «трудовую дискриминацию». Тогда его поддержала Доронина, занимающая лишь номинальную должность президента МХАТа.

Иск актеров в феврале был частично удовлетворен, руководство обязали выплатить надбавки, премии и моральную компенсацию. Как рассказала «Известиям» адвокат артистов Ксения Михайличенко, сторона защиты намерена оспорить решение суда, так как главное условие — предоставление ролей в спектаклях — так и не было выполнено. Кроме того, даже после вступления в силу постановления о выплатах актеры не сразу смогут получить денежные средства. Апелляция уже подана.

Приказ об увольнении Корепина был подписан 26 марта, на следующий день после объявления в России нерабочих дней. Как отметила Михайличенко, в данном деле остается «много вопросов».

«Пока непонятно, какие были причины на то, чтобы сократить одну единственную ставку актера первой категории. Будем ждать аргументов работодателя в суде», — заявила она.

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Корепин также подготовил новое исковое заявление о «фиктивном сокращении», однако из-за введенных в Москве ограничений на фоне коронавируса неизвестно, когда документ примет суд.

«Я не могу нормально подать в суд — восстановить справедливость. И новую работу сейчас найти тоже не смогу. Бояков (худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков. — Ред.) выбрал самое «подходящее» время, чтобы меня уволить!» — утверждает актер.

Однако в театре решение об увольнении Корепина считают обоснованным и заверяют, что предупредили актера более чем за два месяца. По словам юриста театра Федора Кириллова, трудовой договор с артистом был расторгнут в рамках проведения организационно-штатных мероприятий, начатых в декабре 2019 года. Юрист отметил, что всем работникам театра была начислена зарплата за март.

«Поводом его увольнения была не пандемия или иные, возможно, надуманные им причины, а причины объективного характера, возникшие задолго до вспышки вирусной инфекции», — утверждает Кириллов.

Жалобу также направил Российский профсоюз работников культуры в трудовую инспекцию.

Разногласия во МХАТе им. Горького начались в конце 2018 года, когда Татьяну Доронину, возглавлявшую театр с его основания, перевели на специально введенную должность президента. На место худрука был назначен Эдуард Бояков. Перестановка возмутила часть артистов.

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