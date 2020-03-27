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Мария Смоктуновская рассказала о съемках отца в «Берегись автомобиля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Дочь народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского Мария в интервью «Известиям» накануне 95-летия со дня рождения отца рассказал о его съемках в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

По ее словам, Смоктуновский в то время играл Ленина в фильме «На одной планете». Это были сложные съемки, пластический грим, съемочный день длился по 13–14 часов. На пробы в Москву он не успевал, но Рязанов был уверен, что Деточкина должен играть именно Смоктуновский. Тогда режиссер собрал делегацию и приехал на «Ленфильм» снимать пробы.

Пробы удались, но затем Смоктуновский почувствовал себя плохо — роль Ленина оказалась для него слишком тяжелой, вызвала переутомление и гипотонию. Актер написал Рязанову, что не сможет участвовать в фильме, так как врачи настаивают на длительном отдыхе.

«Рязанов вновь приехал в Ленинград, пообещал: «Создадим голливудские условия». Что уж он подразумевал, неизвестно. Только папа рассказывал, что снимался он и в выходные, и ночью, и когда не работала аппаратура. Все в группе понимали, что это вызвано «голливудскими условиями Смоктуновского». И будучи солидарными с несчастными заокеанскими коллегами, терпели и не роптали», — вспоминает Мария Смоктуновская.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Папе обещали голливудские условия»

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