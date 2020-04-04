На Украине составили статистический портрет умершего от коронавируса

Статистические данные минздрава Украины показывают, что чаще других среди пациентов из-за коронавируса умирают женщины старше 50 лет, которые до попадания инфекции в организм имели проблемы с сердечно-сосудистой системой или страдали от сахарного диабета. Об этом сообщили в субботу, 4 апреля, в Facebook Центра общественного здоровья при министерстве.

«По состоянию на 4 апреля, 86% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет», — отмечается в сообщении.

В среднем срок от проявления симптомов до летального исхода — девять дней.

У 61% погибших были сердечно-сосудистые заболевания, у 40% — сахарный диабет, у 13% — новообразования, у 9% — заболевания легких, у 4% — ожирение.

К настоящему моменту на Украине от COVID-19 умерли 28 человек, из которых 19 женщин и девять мужчин. Моложе 50 лет оказалось только четыре пациента. Ранее все они были госпитализированы. Большая часть больных лечилась в отделениях интенсивной терапии с применением аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По данным украинского минздрава, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составило 1096 человек. За время наблюдения выздоровели 23 пациента.

На Украине до 24 апреля введен карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением SARS-CoV-2. Больше всего заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области.

Кроме того, 3 апреля правительство Украины внесло изменение в постановление о предотвращении распространения коронавируса в государстве. Согласно документу, с 6 апреля в стране запрещено находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность. Запрещено передвигаться по улицам более чем двум людям вместе, кроме случаев сопровождения детей.

Соблюдение режима карантина контролируют полицейские, военнослужащие, Национальная гвардия и работники государственных учреждений министерства здравоохранения.