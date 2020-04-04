Артисты МАМТа поддержали призыв оставаться дома

Солисты оперы и балета Московского Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко активно поддержали указание руководства страны и города оставаться дома, самоизолироваться для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких, о чем рассказывает большая серия постов в официальном профиле театра в Инстаграм @stanmus.

Артисты театра в своих видео в Инстаграм театра рассказывают зрителям-подписчикам, чем они занимаются на карантине и как ждут встречи с ними вновь — ведь для них, людей, выбравших эти публичные профессии - артистов оперы, балета, хора, оркестра, — тяжело находится вне сцены, своего театра и зрителей, по которым они очень скучают. Но — здоровье превыше всего и соблюдение режима карантина для всех первичнее, к сему нас всех и призывают.

В проекте уже приняли участие солисты оперы театра Елена Гусева, Евгения Афанасьева, Ксения Мусланова, Лариса Андреева, Дарья Терехова, Наталья Зимина, Мария Макеева, Дмитрий Ульянов, Роман Улыбин, Владимир Дмитрук и солисты балета Наталия Клейменова, Анастасия Першенкова, Сергей Мануйлов

При этом лучшие постановки театра можно посмотреть в онлайн-кинотеатре OKKO, в каталоге «Искусство online».