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МАМТ приостановил показ спектаклей из-за коронавируса

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Фото: пресс-служба МАМТ
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Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко до 10 апреля приостановил показ спектаклей из-за введенного в Москве запрета на массовые мероприятия. Об этом говорится в сообщении театра, поступившем «Известиям» в среду, 18 марта.

«Согласно Указу Мэра Москвы № 21-УМ от 16 марта 2020 года о запрете массовых мероприятий, наш театр останавливает проведение спектаклей, концертов и образовательных программ в период с 17 марта по 10 апреля. К сожалению, приходится принимать чрезвычайные меры, но такова сегодняшняя ситуация — здоровье зрителей, артистов и сотрудников театра превыше всего», — говорится в сообщении.

Деньги за билеты на отмененные спектакли, купленные в кассе театра, возвращают там же до 30 апреля. Возврат средств за электронные билеты, приобретенные на сайте театра, произойдет автоматически. Возврат денег за билеты, купленные через официальных агентов, осуществляется агентами самостоятельно, отметили в театре.

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