Прямой эфир
Сюжет:

План путешествий судов «Крузенштерн», «Паллада» и «Седов» изменили из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росрыболовство анонсировало отмену заходов парусника «Крузенштерн», совершающего плавание в рамках кругосветной экспедиции «Паруса мира», в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль) из-за карантинных мер на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил «Известиям» в субботу, 4 апреля, руководитель объединенной пресс-службы Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Клоков.

1-го апреля после длительного перехода из Южной Америки, судно вошло в стерильную зону испанского порта Лас-Пальмас для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия. Экипаж и курсанты не будут посещать город. Также отменены все мероприятия по программе «Открытый борт». 4-го апреля «Крузенштерн» покинет Канарские острова. Следующей остановкой судна в конце апреля станет порт в Новороссийске.

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%
Тестирование новейшей экспресс-системы диагностики SARS-CoV-2 стартует в апреле

Два других участника экспедиции - учебно-парусные суда «Седов» и «Паллада», совершающие кругосветное плавание, в данный момент находятся в Индийском океане. «Седов» следует на Маврикий для пополнения топливом. Из его дальнейшего маршрута исключены индийский Мумбай и вьетнамский Хошимин. «Паллада» держит курс на Сингапур. Запасы топлива и продовольствия позволяют ему избежать захода в Порт Луи на Маврикии, ранее значившийся в программе визитов.

Экспедиция «Паллады» длится уже шестой месяц. За это время фрегат прошел расстояние в более 19,3 тыс. морских миль. Ему предстоит еще два месяца плавания. Уже несколько дней судно идет только за счет ветра, без помощи двигателя.

Уникальная кругосветная экспедиция парусного флота Росрыболовства «Паруса мира» была организована в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Паллада» отчалила из Владивостока 1 ноября 2019 года. Барки «Седов» и «Крузенштерн» отправились из Калининграда 8 декабря 2019 года. Впервые в истории три парусника Росрыболовства встретились в районе Фолклендских (Мальвинских) островов и приняли участие в совместной 200-мильной регате.

На борту учебно-парусных судов проходят практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства. Все они, а также члены постоянных экипажей парусников чувствуют себя хорошо. Больных коронавирусной инфекцией среди экипажа судов нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 10:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1 118 279 человек, умерли 59 220, из больниц выписаны 229 244 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Ижевска с лайнера Costa Magica заразился коронавирусом
Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020