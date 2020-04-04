План путешествий судов «Крузенштерн», «Паллада» и «Седов» изменили из-за коронавируса

Росрыболовство анонсировало отмену заходов парусника «Крузенштерн», совершающего плавание в рамках кругосветной экспедиции «Паруса мира», в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль) из-за карантинных мер на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил «Известиям» в субботу, 4 апреля, руководитель объединенной пресс-службы Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Клоков.

1-го апреля после длительного перехода из Южной Америки, судно вошло в стерильную зону испанского порта Лас-Пальмас для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия. Экипаж и курсанты не будут посещать город. Также отменены все мероприятия по программе «Открытый борт». 4-го апреля «Крузенштерн» покинет Канарские острова. Следующей остановкой судна в конце апреля станет порт в Новороссийске.

Два других участника экспедиции - учебно-парусные суда «Седов» и «Паллада», совершающие кругосветное плавание, в данный момент находятся в Индийском океане. «Седов» следует на Маврикий для пополнения топливом. Из его дальнейшего маршрута исключены индийский Мумбай и вьетнамский Хошимин. «Паллада» держит курс на Сингапур. Запасы топлива и продовольствия позволяют ему избежать захода в Порт Луи на Маврикии, ранее значившийся в программе визитов.

Экспедиция «Паллады» длится уже шестой месяц. За это время фрегат прошел расстояние в более 19,3 тыс. морских миль. Ему предстоит еще два месяца плавания. Уже несколько дней судно идет только за счет ветра, без помощи двигателя.

Уникальная кругосветная экспедиция парусного флота Росрыболовства «Паруса мира» была организована в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Паллада» отчалила из Владивостока 1 ноября 2019 года. Барки «Седов» и «Крузенштерн» отправились из Калининграда 8 декабря 2019 года. Впервые в истории три парусника Росрыболовства встретились в районе Фолклендских (Мальвинских) островов и приняли участие в совместной 200-мильной регате.

На борту учебно-парусных судов проходят практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства. Все они, а также члены постоянных экипажей парусников чувствуют себя хорошо. Больных коронавирусной инфекцией среди экипажа судов нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 10:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1 118 279 человек, умерли 59 220, из больниц выписаны 229 244 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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