Заразившаяся COVID-19 дочь Охлобыстина рассказала о своем состоянии

Дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса, у которой был обнаружен новый тип коронавируса, рассказала о своем состоянии и призвала россиян не нарушать самоизоляцию.

В Instagram 23-летняя девушка отметила, что заболевание проявилось в виде насморка, повышения температуры до 36,8, а также потери обоняния.

«Ничего! Выкарабкаюсь… Спасибо всем за переживания, я уверена, всё будет хорошо! Вашими молитвами!» — написала она.

Анфиса отметила, что в условиях эпидемии каждый несет ответственность не только за свое здоровье, но и за состояние окружающих, поэтому важно соблюдать карантинные меры.

Накануне сообщалось, что болезнь Анфисы протекает в легкой форме, поэтому девушку оставили дома на карантине.

При этом всю семью актера Ивана Охлобыстина проверили на заболевание. Диагноз артисту и еще шестерым его детям пока не поставлен.

К 4 апреля в России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса.

2 апреля ученые из Королевского колледжа в Лондоне перечислили нетипичные симптомы коронавируса. По их словам, например, потеря обоняния встречается у 59% зараженных COVID-19.