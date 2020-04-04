Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу

В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Заметить комету можно будет невооруженным глазом. При этом комета может стать самой яркой на небе за последние семь лет.

«Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид», — цитирует Кошман «РИА Новости»..

На максимальное расстояние (117 млн км) к Земле C/2019Y4 приблизится 24 мая. К концу месяца комета окажется возле Солнца ближе, чем Меркурий.

Что будет потом, ученые с уверенностью сказать не могут, но, учитывая, что на конец марта-начало апреля комета имеет блеск восьмой звездной величины, вероятно, приближаясь к Солнцу, она начнет стремительно испаряться.

Астроном отметила, что эта комета относится к долгопериодическим и ранее ее можно было наблюдать, в начале IV тыс. до нашей эры – в эпоху строительства египетских пирамид. В этот раз на звездном небе комета будет зеленого цвета.

Циан — бесцветный высокотоксичный и огнеопасный газ с резким запахом. Обнаружен в кометах, а также в атмосфере Титана.

В январе сообщалось, что ученые обнаружили следы древнейшей материи в Солнечной системе внутри одного из фрагментов метеорита Мерчисон, который упал в окрестностях одноименного города на юге Австралии в 1969 году.