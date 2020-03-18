На Меркурии нашли запасы водяного льда

На раскаленном Меркурии нашли и подсчитали запасы водяного льда, об том сообщили исследователи из технологического института Джорджии. Его нашли в кратерах планеты, там температура опускается до –200 градусов, для сравнения: на остальной части планеты +400. Механизм появления льда был описан еще в 1960-х, теперь ученые подтвердили данную теорию. По примерным подсчетам ученых, за 3 млн лет на Меркурии образовалось 10 млрд т льда.