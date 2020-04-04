Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Ленобласти

В Ленинградской области в результате ДТП с участием трех автомобилей два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил телеканал «78» со ссылкой на ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла в Ломоносовском районе на Ропшинском шоссе. Автомобиль Chevrolet вылетел на полной скорости на встречную полосу и столкнулся с грузовиками Scania и Isuzu, а затем был отброшен в столб, отмечает портал «Мойка 78».

Водитель и пассажир легковой машины скончались на месте. Двое пострадавших из одного из грузовиков были госпитализированы.



31 марта в Санкт-Петербурге произошла крупная авария с участием двух легковых автомобилей и грузовиков на Кольцевой автодороге. Пострадавших в ДТП не было, однако данное происшествие спровоцировало пятибалльную пробку от 104-го до 105-го км шоссе.