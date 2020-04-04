Никто не знает, как долго продлится пандемия COVID-19, но уже очевидно, что после ее окончания жизнь в городах не станет прежней. Последствия карантина будут краткосрочные и долгосрочные.

К краткосрочным можно отнести всё, что напрямую связано с режимом самоизоляции. Уже сейчас колоссальными темпами развиваются удаленные сервисы — доставка еды, онлайн-курсы, онлайн-бары, онлайн-театры и кинотеатры и так далее. В целом вся индустрия онлайн-услуг будет испытывать невероятный подъем, и этот тренд может перейти из краткосрочной в долгосрочную фазу. Это, в свою очередь, способно негативно сказаться на значительном сегменте традиционных офлайн-услуг: ресторанах, кафе, барбершопах, салонах красоты, бутиках и шоу-румах. Существуют предпосылки того, что большая часть из них (60–70%) уйдут с рынка уже до конца 2020 года, а остальные в той или иной мере восстановятся, хотя вряд ли в прежних объемах.

Что касается долгосрочных тенденций, то здесь прежде всего стоит выделить новое восприятие форматов трудовой деятельности населением планеты. Люди, вынужденные перейти на удаленный режим, всего за несколько недель резко поменяли отношение к традиционным методам работы, и теперь рабочее место более не будет таким обособленным от места проживания. Это явление вполне можно назвать новой промышленной революцией, которая последние 15 лет разворачивалась во многих странах постепенно, но вследствие резкого толчка, вызванного пандемией, придет в завершающую стадию.

Сегодня вся система регулирования градостроительной деятельности основана на функциональном зонировании: мы разграничиваем места проживания, работы, отдыха и иной деятельности. Этот принцип родился в начале ХХ века и уже катастрофически устарел. Новые подходы изменят отношение ко всей системе зонирования города.

Методы нормирования социальной инфраструктуры тоже должны измениться, и довольно значительно. Например, необходимо радикально пересматривать нормы, которые сейчас не дают возможности создавать детские сады на 40–60 мест прямо в жилом доме. В принципе, и само понятие «жилой дом» должно кануть в Лету: сейчас человек может жить, работать, питаться и отдыхать в пределах одного здания.

Впрочем, изменения коснутся и к городской территории. Если люди станут больше работать вне офисов, то существенно изменится их транспортное поведение. Исчезнет такое явление, как «час пик», которое вызвано трудовым поведением, характерным для ХХ века.

Если у жителей города пропадет необходимость ехать на работу в центр или другой район, то он будет стремиться найти весь набор услуг и сервисов рядом с домом и желательно в пешей доступности. В России это непременно приведет к перемещению малого и среднего бизнеса из центральных районов в спальные. Произойдет серьезная трансформация рынка аренды офисных помещений.

После пандемии станут невероятно востребованы городские общественные пространства. Но вот подход к их наполнению нужно будет серьезно пересмотреть. В парках должны появиться качественные спортивные зоны — физические упражнения на свежем воздухе, безусловно, станут новым трендом, причем, в любую погоду и время года.

Долгие годы муниципалитеты боролись с негативными тенденциями в городах методами физического изменения среды: расширяли улицы, строили метро и транспортные развязки, вырубали деревья и целые парки. Но сейчас мы увидели, что город можно поменять, всего лишь отрегулировав поведение людей. Механизм внедрения режима удаленной работы только лишь офисных сотрудников показал всем нам, как можно получить свободные от наплыва людей улицы и низкий транспортный трафик, как получить город, в котором можно свободно жить и дышать. По сути, до пандемии все города мира жили в логике ХХ века — логике наращивания показателей: количества населения, машин, квадратных метров жилья. И только этот вирус планетарного масштаба швырнул городское развитие в XXI век.

Что же станет новым ориентиром развития городов? Во-первых, главенствующим будет лозунг «меньше народа — больше кислорода». России предстоит отказаться от азиатской модели развития городов, в основе которой в первую очередь лежит экономический эффект. Сейчас на первое место выйдут другие факторы, в том числе эпидемиологические: если отследить историю появления массовых инфекций за последние 10 лет, то, оказывается, многие из них появились как раз в перенаселенных городах Китая. Уже сейчас очевидно: если человек сам не отрегулирует плотность населения в мегаполисах, ее будет регулировать природа, причем самыми страшными методами.

Вполне реальны и прогнозы об оттоке населения из мегаполисов. Развитие интернета и цифровых сервисов станет тем самым фактором, который вернет интерес к малым городах России.

Сейчас мы живем в момент перелома отношения к жизни в городе. В ближайшее время будут со скоростью света формироваться новые запросы на стандарты проживания. Квартира на 35-м этаже в мегаполисе больше не будет привлекательной моделью жизни, которую мы захотим предложить своим детям. В понятие комфорта войдут не только качество уличного покрытия и игровые площадки во дворе дома, но и плотность населения, возможность получения услуг рядом с местом проживания, а также уровень развития средств телекоммуникации.

Уже в обозримом будущем сегодняшняя ситуация приведет к изменению пространственной структуры населенных пунктов. Города отойдут и от моноцентризма, и от полицентризма, скорее всего, возьмут курс на сотовое развитие, которое соответствует эффективному внедрению информационных технологий. Принципы сотовой структуры универсальны, их внедрение обеспечит баланс интересов человека и природы, а также создаст предпосылки формирования новых принципов организации среды обитания человека.

Автор — руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив

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