Как писал персидский мыслитель Саади: «Всё племя адамово тело одно, из праха единого сотворено». Независимо от того, изготовлен ли коронавирус в американских лабораториях, как пишут в некоторых источниках, или это природный вызов человечеству, нынешний кризис показал, как тесен и взаимосвязан мир, насколько разные общества могут реально участвовать в судьбе друг друга. В то же время заслуживает внимания другой важный факт: некоторые государства не делают различий между политикой, идеологической враждой и гуманитарными вопросами, здоровьем и жизнью людей.

Уже четыре десятилетия США самым жестоким образом используют инструмент санкций против Ирана. Ситуация особенно усугубилась с приходом к власти Дональда Трампа. Он вышел из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и взялся за политику максимального давления на Тегеран, чтобы изменить политическую систему нашей страны и добиться ее полного распада. Эти меры бесчеловечны, они глубоко попирают нормы международного права и противоречат многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН. В Вашингтоне попытались заставить международное сообщество присоединиться к санкциям против исламской республики, однако этот призыв не получил широкой поддержки и вызвал максимальное противодействие со стороны иранцев.

Подобные действия США понятны — мы неоднократно становились свидетелями того, как Вашингтон путем военной агрессии, организации переворотов и введения экономических санкций делал всё для свержения неугодных, с его точки зрения, правителей, заменял их на послушных вассалов, полностью зависимых от Белого дома.

Сейчас же под предлогом экономических санкций США жестко ограничивают доступ иранцев к необходимым средствам для противодействия коронавирусу. Цель Вашингтона — чтобы на этот раз не угроза военного нападения, а смертельная болезнь в контексте жесточайших санкций поставила народ Ирана на колени. Это самый антигуманный метод наказания страны, которая не намерена капитулировать перед унилатерализмом США.

У нас ведутся научные разработки, и в целом иранская система здравоохранения готова подавить распространение коронавируса, но введенные американцами ограничения на законную торговлю лекарствами, поставки медицинского оборудования и гуманитарных товаров сильно осложняют борьбу с COVID-19. Несмотря на то что вирус наносит масштабный ущерб Ирану, США продолжают оказывать на нас максимальное давление.

В данной ситуации необходимо, чтобы мировое сообщество вышло из режима пассивного наблюдателя и прекратило не обращать внимание на американские ограничения. При этом Исламская Республика Иран высоко ценит усилия России в вопросе оказания помощи нашей стране, в частности, и в том, что касается борьбы с коронавирусом.

Давление Вашингтона парализует экономику Ирана в различных сферах, и происходит это в определенной степени из-за полного попустительства, беспринципного пасования и соглашательной позиции мирового сообщества перед незаконными действиями Штатов. В этом смысле Россия не молчит. Именно она как одна из ведущих стран мира сможет своей проактивной позицией сдвинуть дело снятия гуманитарных ограничений с Ирана.

Необходимо прекратить экономические санкции США по отношению к народу Ирана, эта просьба носит чрезвычайно срочный характер и требует активного содействия всех стран и ООН в особенности.

Автор — Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации

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