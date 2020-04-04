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Психолог рассказала о пользе длительной самоизоляции для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Любой кризис содержит в себе условия как для разрушения, так и для развития, рассказала «Известиям» кандидат психологических наук, заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова в субботу, 4 апреля.

«Уже сейчас есть люди, которые стараются использовать новые обстоятельства для собственного роста: обучаются новому, помогают тем, кто оказался в более трудной ситуации, фокусируются на приятных моментах настоящего и тренируют навыки принятия реальности в ее многообразии», — сказала психолог.

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По ее словам, у всех нас очень разный запас ресурсов — не только материальных, но и эмоциональных, социальных — в виде стрессоустойчивости, поддержки окружения.

Это всё влияет на процесс и результат переживания изоляции. Можно ожидать позитивных исходов для тех, кому жизнь в новых условиях не покажется невыносимой.

«Мы можем научиться больше ценить близкие отношения, если получаем достаточно поддержки; подходить к жизни более осознанно и осмысленно, понимать, что для нас приоритетно, а от чего можно отказаться; критически относиться к потоку информации — фильтровать «шум» от фактов; развить навыки самоорганизации и управления временем», — сообщила специалист.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

Гражданам разрешается покидать дома только для получения неотложной медицинской помощи, поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку, а также для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 3 апреля число заразившихся коронавирусом в России достигло 4149 человек. В результате заражения коронавирусной инфекцией в стране скончались 34 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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