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Путин поручил правительству проработать вопрос о выплатах за третьего ребенка

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос об установлении к 2024 году выплат малообеспеченным семьям при рождении третьего и последующих детей.

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Соответствующее поручение утверждено по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, состоявшейся 22 января 2020 года.

«Проработать вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», — сказано в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля в четверг, 2 апреля.

Срок исполнения поручения — до 1 июня 2020 года.

27 марта Путин подписал федеральный закон, который упрощает процедуру получения мер социальной защиты и поддержки для малообеспеченных семей с детьми.

Документ позволяет органам социальной защиты получать от Федеральной налоговой службы сведения о доходах граждан при оказании им помощи в рамках межведомственного обмена. При этом разглашать такие сведения будет нельзя по аналогии со сведениями, составляющими налоговую тайну.

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