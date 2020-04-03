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Мексика приостановила производство пива из-за коронавируса

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Фото: Depositphotos
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В Мексике на месяц приостановлена работа по производству пива в связи с введенным режимом чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за эпидемии коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, рассказал президент Национальной палаты перерабатывающей промышленности республики Энок Кастельянос.

«Производство пива остановлено, потому что оно не относится к продукции особой важности или первой необходимости... При этом некоторые губернаторы и мэры, например, в штатах Нуэво-Леон, Кинтана-Роо, Баия Калифорния приняли решение, что заводы не только остановят свое производство, но и не будут продавать напитки, что вынудило население в панике его скупать», — рассказал глава ведомства в интервью газете El Universal.

Кастельянос пояснил, что в наличии на складах имеется достаточное количество пива и других алкогольных напитков для удовлетворения спроса среди граждан в течение всего ограничительного периода.

30 марта Совет по здравоохранению Мексики совместно с руководителями ряда федеральных структур объявил о введении режима ЧС в сфере здравоохранения сроком на 30 дней. Согласно тексту заявления, в стране приостанавливается деятельность многих предприятий государственного, частного и социального сектора, за исключением организаций по охране здоровья, а также органов общественной безопасности, передает «РИА Новости».

По данным ресурса Worldometers, который отслеживает информацию о заболеваемости COVID-19, число заболевших в Мексике составляет 1378 человек. Погибли 37 пациентов, а вылечились — 35. О первом инфицированном пациенте официально стало известно 28 февраля.

Ранее врач-нарколог поделилась своим мнением о вреде алкоголя для профилактики лечения от коронавируса и сезонных заболеваний.

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