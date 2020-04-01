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Более 2,5 млрд рублей направят на строительство участка трассы «Колыма»

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На федеральной трассе Р-504 «Колыма» Якутск–Магадан до 2024 года планируется построить 21 км дороги. Стоимость работ оценивается в 2,56 млрд рублей.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в RosTender.info, ФКУ Упрдор «Вилюй» объявило тендер на поиск подрядчика. Он должен построить дорогу от 1121-го километра до 1142-го километра трассы на территории Оймяконского района Республики Саха (Якутия).

В работы также входит строительство моста и новых съездов, установка дорожных знаков, обновление насыпи дороги и ее укрепление. Гарантийный срок на полотно и мост должен составить восемь лет.

Подрядчика планируют определить 29 апреля. Максимальная стоимость контракта составит 2,564 млрд рублей.

В январе сообщалось, что в 2020 году в Якутии планируют ввести в эксплуатацию 208 км дорог. Показатели 2020 года на 27% превышают план 2019 года.

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