Строительство объездной трассы началось в Большом Камне в Приморье

В городе Большой Камень стартовало строительство объездной автодороги к промышленным предприятиям территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Протяженность трассы составит почти 4 км.

Как рассказал ИА PrimaMedia директор управляющей компании ТОР «Приморье» Василий Большаков, по новой трассе пойдет основной объем грузов, необходимый для дальнейшего развития округа и обеспечения созданных производственных мощностей. Это позволит разгрузить дороги города и повысить безопасность дорожного движения.

Строители приступили к работам в середине февраля. Сейчас они проводят буровзрывные работы, выносят инженерные сети и устраивают железнодорожный переезд.

Завершить строительство планируется осенью 2020 года.

ТОР «Большой Камень» создана в соответствии с постановлением правительства России. Она будет специализироваться на судостроении и судоремонте, строительстве жилья, логистике и рыбопереработке.