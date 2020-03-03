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Обход Лосево под Воронежем сделают платным почти на 90 лет

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Участок трассы М-4 «Дон» в обход Лосево и Павловска в Воронежской области сделают платным до 1 мая 2109 года. Об этом говорится в распоряжении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации 2 марта. Оно было принято и подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 27 февраля в соответствии со статьей федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России».

Власти Воронежской области в начале февраля 2020 года заявляли о том, что обход Павловска и Лосево готов на 98%. Участок должны сдать в эксплуатацию в апреле, сообщал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. До этого сроки сдачи объекта не раз переносились.

Участок трассы М-4 протяженностью 85 км пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов. Он решит проблему многокилометровых пробок, которые каждый год образуются здесь во время летнего сезона. Интенсивность нового участка в первые пять лет его эксплуатации прогнозируется на уровне от 10 тыс. до 12 тыс. автомобилей в сутки. Трасса будет четырехполосной, предусмотрено строительство разноуровневых развязок.

Проект реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения со сроком действия до 2040 года. Стоимость проекта составляет 62,27 млрд рублей. За такую сумму обход согласилась построить компания «Трансстроймеханизация». 90% из этой суммы составляет государственное финансирование, 10% средств выделят частные инвесторы.

Как напоминает ИА «Абирег», в декабре 2019 года произошел конфликт, связанный с неуплатой услуг рабочих на этом объекте подрядчиком воронежской территориальной фирмы «Мостотреста» – московского ООО «Стройинновация». О случившемся рассказал один из бригадиров, который участвовал в строительстве моста через реку Осередь в Павловском районе. Агентство утверждает, что задолженность не погашена до сих пор.

В отношении Дмитрия Хирного, гендиректора компании, возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий». Он находится под подпиской о невыезде.

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