Новый сквер-площадку построят в селе в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии планируют создать многофункциональный сквер-площадку. Проект «Сквер Материнской славы» реализуют в селе Кылыйы на средства президентского гранта.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики, место отдыха будет состоять из зоны увековечивания имен многодетных женщин-матерей и детской зоны с игровой площадкой. Местные жители сами подготовили территорию площадью 76 кв. м к строительству.

Проект «Сквер Материнской славы» разработан НКО Фонд поддержки семей и молодежи Усть-Алданского района. Сумма гранта президента России на его реализацию составила 500 тыс. рублей.

Руководитель проекта Нина Винокурова рассказала, что в спонсорстве также приняли участие пенсионеры, молодежь, многодетные семьи. На сегодняшний день завершен первый этап проекта. Открыть площадку планируется в мае.