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Жители Вышнего Волочка попросили благоустроить остров в центре города

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В Вышнем Волочке Тверской области подвели итоги голосования по выбору территории для благоустройства. Опрос проводился с 28 февраля по 27 марта. В нем приняли участие около 8,5 тыс. человек.

Как пишут «Тверские ведомости», с результатом в 77% победу одержал Центральный парк, расположенный между улицами Бейшлотская набережная, Цнинская набережная, Пожарная набережная и набережная О. Матвеева.

Парк будут благоустраивать в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2020 году жители выбирали между Центральным парком, парком на улице Егорова, Стеклозаводским сквером и парком «Авангард».

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