Сбор подписей за звание «Город трудовой доблести» начали в Воткинске

Воткинск (Республика Удмуртия) может получить почетное звание «Город трудовой доблести». Пресс-служба муниципалитета объявила о начале сбора подписей горожан. Поддержать инициативу можно в соцсетях или на сайте городской администрации.

В январе общественники предложили увековечить трудовой подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны и присвоить Воткинску почетное звание. Была создана рабочая группа, отмечает ИА «Сусанин». Ижевск может получить аналогичный статус. Местные жители могли подписаться за эту идею в администрациях районов столицы Удмуртии.

Как стало известно 1 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Носить это звание будут города, которые «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Согласно тексту закона, в таких населенных пунктах предлагается проводить общественные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в день города. Также в этих городах будет размещена памятная стела.