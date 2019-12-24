Нижнему Тагилу могут присвоить звание Города трудовой доблести

Нижний Тагил может стать Городом трудовой доблести и славы. Вопрос о присвоению этого звания рассмотрят 24 декабря депутаты законодательного собрания Свердловской области.

По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, которые приводит ТагилСити.Ру, депутаты не раз получали просьбы от жителей увековечить в почетном звании трудовой подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны.

С инициативой присвоить некоторым российским городам звания «Город трудовой доблести» выступил ранее президент России Владимир Путин.

В июне сообщалось, что это звание может получить город Котовск Тамбовской области.