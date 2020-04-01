Прямой эфир

Спикер заксобрания Петербурга призвал бороться с коронавирусом молитвами

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасением от коронавирусной инфекции для Санкт-Петербурга станут ежедневные молитвы, считает спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 1 апреля.

В качестве еще одной меры защиты политик предложил вертолет с иконой, который должен пролететь над городом.

«Я, безусловно, убежден, что это поможет, потому что наша Россия — это великая миродержавная сила, а город Санкт-Петербург — город святого апостола Петра — великий православный город планеты Земля», — заявил он.

По данным телеканала, Макаров посетил службу в Исаакиевском соборе, несмотря на введенные ограничения на посещения религиозных объектов.

29 марта воздушный крестный ход был совершен епископом Выборгским и Приозерским Игнатием в Ленинградской области с молитвами об избавлении от коронавируса.

22 марта Святейший Патриарх Московским и всея Руси Кирилл утвердил текст молитвенных прошений из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По состоянию на 1 апреля, в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный раввин России призвал евреев к онлайн-молитве против COVID-19
Патриарх Кирилл назвал призыв не ходить в храмы трудным решением

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020