Женщина пострадала при пожаре в Ленске

В Ленске (Якутия) при пожаре в двухэтажном жилом доме пострадала женщина. Еще двух человек удалось спасти, четверо были эвакуированы.

Как сообщили ИА SakhaNews в ГУ МЧС России по республике, информация о возгорании поступила 1 апреля в 2:26 по местному времени (31 марта 20:26 мск). Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление в подъезде дома.

Сотрудники МЧС спасли двух человек, еще четверых, в том числе ребенка, эвакуировали. Пострадала женщина 1986 года рождения. Дом удалось спасти.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее 1 апреля сообщалось, что в поселке Горелово в Санкт-Петербурге произошло возгорание в одноэтажном кирпичном доме возле заправки. Во время пожара крыша строения обрушилась и взорвался газовый баллон с пропаном объемом предположительно 50 л. Рядом с местом пожара было обнаружено обгоревшее тело мужчины.